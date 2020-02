Le ciel restera partagé entre nuages et éclaircies, jeudi, avec des maxima de 3 à 8 degrés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Le vent, de directions variables, sera faible. En soirée et durant la nuit, un léger courant de sud-est s'installera sur le pays, repoussant les nuages bas vers la mer du Nord et les Pays-Bas. Le ciel sera dégagé sur la plupart des régions en fin de nuit. Les minima oscilleront entre -4 et 1 degrés.

La matinée de vendredi sera assez froide, avec de belles périodes ensoleillées, sous des maxima compris entre 4 degrés sur les hauteurs ardennaises et 9 degrés au nord du pays.

Samedi, le pays sera traversé du littoral vers l'Ardenne par un front pluvieux peu actif. Il fera plus doux, avec des maxima qui atteindront 4 à 11 degrés.