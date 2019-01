Le temps sera sec vendredi avec de larges éclaircie, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal.

Les maxima seront de l'ordre de 3 degrés dans le centre du pays. L'IRM émet par ailleurs un avertissement jaune aux conditions glissantes sur presque tout le pays, valable jusque 08h00. Ce vendredi, le ciel sera partagé entre champs nuageux et éclaircies parfois larges. Le temps restera sec. Les maxima seront compris entre -2 degrés en Hautes Fagnes et +5 degrés à la Côte. Le vent sera faible à modéré de secteur sud à sud-ouest.

À la suite du gel de portions de routes humides, l'IRM a lancé une alerte jaune "conditions glissantes" pour la plupart des provinces du pays (à l'exception de la province de Flandre occidentale et de la Côte), valable jusque vendredi 08h00. Dans l'est du territoire, il y a par ailleurs le risque d'un brouillard givrant.

Demain/samedi, le soleil sera toujours bien présent avec toutefois près de la frontière française davantage de nuages et un risque de faibles précipitations hivernales. Les maxima seront compris entre -2 degrés en Hautes Fagnes et +3 degrés à la mer. Le vent sera modéré de sud-est.

Dimanche, une perturbation peu active pourra s'attarder sur le sud du pays en donnant quelques chutes de neige ou de neige fondante. Au nord du sillon Sambre-et-Meuse, le temps sera plus stable et sec avec des éclaircies de plus en plus larges à partir du littoral. Les températures seront comprises entre 0 ou +1 degré en haute Belgique et +2 à +3 degrés en plaine.