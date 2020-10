Mardi matin, le ciel sera couvert avec des pluies faibles à parfois modérées sur le nord-ouest et l'ouest du pays. Localement, brumes et brouillard seront possibles, principalement en Ardenne. Dans le courant de la journée, les pluies ou averses toucheront aussi le centre et le sud du pays. Dans le nord-est et l'est du pays, le temps devrait par contre rester sec à une ondée près. Les maxima seront compris entre 8 degrés en Ardenne et 13 degrés en Campine, sous un vent faible à modéré de sud, s'orientant au sud-est.

Mardi soir, le temps deviendra graduellement plus sec à partir du nord-est. Quelques faibles pluies seront parfois encore possibles, surtout le long de la frontière française. Puis durant la nuit, le temps deviendra sec partout et de larges éclaircies se développeront. Principalement en haute Ardenne, il y aura un risque de formation de brume et brouillard local. Les minima se situeront entre 1 degré dans les vallées de l'Ardenne et 8 degrés à la Côte.

Mercredi, la journée débutera sous de larges éclaircies puis, progressivement dans l'après-midi, davantage de champs nuageux dériveront depuis le nord-est du pays. Le temps restera généralement sec. Les températures maximales s'échelonneront de 7 ou 8 degrés en Hautes Fagnes à 12 ou 13 degrés dans l'ouest.

Jeudi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec encore un risque de faibles pluies sur l'est du pays. Les maxima varieront entre 7 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 12 degrés en Flandre.

Vendredi, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux mais le temps restera généralement sec. La fraîcheur persistera avec des maxima de 8 à 12 degrés.

Samedi, le temps sera calme et assez frais. Après une nuit fraîche et la dissipation de la grisaille matinale, éclaircies et passages nuageux se partageront le ciel. Les maxima varieront entre 9 et 13 degrés.

Dimanche, le temps sera sec et partiellement nuageux. Après une nuit assez fraîche, les températures remonteront entre 10 et 14 degrés.