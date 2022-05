Les maxima se situeront autour de 16 ou 17°C à la mer ainsi qu'en Hautes-Fagnes et entre 18 et 21°C ailleurs. Le vent sera modéré, et en bord de mer assez fort l'après-midi, de secteur ouest à sud-ouest. Ce soir et cette nuit, le temps sera sec et le ciel peu nuageux à serein. Vers l'aube, des champs de nuages bas pourront toutefois se développer sur l'ouest du pays. Les minima seront compris entre 2 et 9°C en Ardenne, et entre 7 et 10°C ailleurs. Le vent sera modéré d'ouest-sud-ouest à ouest, revenant au sud-ouest.

Vendredi, le temps restera sec avec d'abord un ciel partiellement nuageux. En cours de journée, le soleil sera davantage présent. Les maxima s'échelonneront de 16°C en Hautes-Fagnes à 21°C en Campine. Le vent sera modéré, et en bord de mer généralement assez fort, d'ouest-sud-ouest.

Samedi, le temps sera sec et ensoleillé malgré des voiles d'altitude ou l'un ou l'autre cumulus. Les températures atteindront des valeurs de 19 ou 20°C en haute Ardenne et de 21 à 23°C en plaine. Au littoral, il fera plus frais en raison d'une brise de mer; on n'y dépassera pas les 17°C. Dans les terres, le vent faible de sud-ouest deviendra variable. A la Côte, il virera au nord à nord-ouest et deviendra modéré.