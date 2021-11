Samedi, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux sur l'ouest et sur les régions proches de la frontière française où quelques faibles précipitations, de pluie ou de neige fondante, pourront se produire par endroits. En fonction de leur intensité, il n'est pas exclu qu'une fine pellicule de neige se dépose temporairement au sol sur ces régions, prévient l'IRM.

Ailleurs, le risque d'averses sera plutôt limité et le temps restera généralement sec avec quelques éclaircies. Les maxima varieront entre 0 et 5 degrés en allant de l'Ardenne vers le littoral. Samedi soir et durant la nuit, le ciel sera partiellement à très nuageux avec de nouvelles averses depuis la région côtière. De la neige tombera en Ardenne. Les précipitations pourront également prendre un caractère hivernal en basse et moyenne Belgique.

Les températures se situeront entre ­-5 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 0 ou +1 degré sur le centre et +5 degrés en bord de mer. Dimanche et lundi, le temps sera assez froid avec des averses, de neige en Ardenne et hivernales ailleurs. Les maxima oscilleront de 0 à 6 degrés. Dès mardi, il fera par contre plus doux, mais tout de même pluvieux.