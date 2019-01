Ce mercredi, il fera partiellement nuageux avec encore des averses et de la neige en Haute Ardenne, selon les prévisions de l'IRM.

En cours d'après-midi, le temps deviendra plus sec avec graduellement de larges éclaircies. Les maxima seront compris entre 0 et +4 degrés au sud du sillon Sambre-et-Meuse et entre 4 et 7 degrés ailleurs.

Le vent sera modéré de secteur nord-nord-ouest. En Haute Ardenne, il sera parfois assez fort et même fort au littoral. Des rafales de 60 à 70 km/ h seront possibles.

Ce soir et cette nuit, des gelées seront présentes avec des minima compris entre -6 degrés en Haute Ardenne, -1 degré sur le centre, mais +3 degrés au littoral.