Dans l'après-midi, une alternance d'éclaircies et de passages nuageux porteurs d'averses traverseront le territoire, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps sera très doux avec des maxima compris entre 7 degrés en Hautes Fagnes et 12 degrés dans le centre. Mardi soir, des averses seront encore possibles sous une nébulosité variable.

Durant la nuit de mardi à mercredi, le temps deviendra généralement sec sur la plupart des régions, mais vers l'aube, une nouvelle perturbation active abordera le pays par la frontière française, indique l'IRM. Les minima seront compris entre 6 degrés en haute Ardenne et 9 degrés en plaine.

Mercredi, la journée débutera par un temps généralement sec avec un peu de soleil par endroits, principalement dans le nord-est du pays. Assez rapidement, le ciel se couvrira et des pluies parfois intenses transiteront à partir de la France. Les maxima seront très doux et atteindront 12 degrés localement. Le vent de sud puis d'ouest sera modéré à assez fort avec des rafales autour de 60 km/h dans l'ouest et autour de 80 km/h sur les sommets ardennais.