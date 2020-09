Ensuite, la nébulosité augmentera depuis l'ouest avec l'arrivée de pluie ou de quelques averses l'après-midi, annonce l'IRM dans son bulletin météo. L'un ou l'autre coup de tonnerre sera possible, principalement sur la moitié ouest. Les températures atteindront 14 degrés en Ardenne et de 15 à localement 19 degrés dans le centre. Le vent sera quant à lui modéré à assez fort, les rafales pouvant atteindre 50 à 60 km/h. Cette nuit, les minima se situeront entre 5 degrés et 8 degrés.

Vendredi, le ciel sera nuageux, traversé de fréquentes averses, parfois orageuses dès la matinée. Les maxima seront compris entre 10 et 14 degrés, sous un vent faible à modéré de sud-ouest devenant modéré à assez fort. Des rafales de 70 km/ h pourraient balayer le littoral en soirée.