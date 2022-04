Le temps devrait toutefois rester plus ensoleillé en Ardenne. Dans le courant de l'après-midi, les éclaircies s'élargiront à nouveau sur le nord-ouest du pays. Les maxima oscilleront entre 10 degrés en Hautes-Fagnes et 15 degrés dans le centre du pays ainsi qu'en Lorraine belge.

Ce samedi soir, les larges éclaircies progresseront vers le centre. Dans la nuit, elles gagneront finalement l'est mais des nuages bas pourront aussi se former en Ardenne ainsi que plus localement ailleurs. Les minima varieront de 0 à 5 degrés. Dimanche, le ciel sera plutôt nuageux et on notera un risque de quelques gouttes ou l'une ou l'autre averse, notamment sur l'ouest. En beaucoup d'endroits, le temps restera toutefois sec. Les maxima seront compris entre 10 et 15 degrés.