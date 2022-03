Le temps deviendra ensuite assez ensoleillé avec des voiles d'altitude depuis le nord-est, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le long de la frontière française et sur l'ouest, les nuages resteront plus nombreux mais le temps deviendra sec. Les maxima atteindront 5 degrés en Hautes- Fagnes et localement 10 ou 11 degrés sur le nord- est et le centre du pays. Le vent sera faible, localement parfois modéré, de secteur est à sud- est.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, il y aura peu de nuages et des minima proches de 0 degré sur le centre du pays.

Jeudi, des champs nuageux seront présents sur le sud- ouest. Ailleurs, il fera assez ensoleillé, avec localement jusqu'à 13 degrés.

Le soleil restera vendredi et tout le week-end prochain, avec des maxima de 6 à 11 degrés.