En cours d'après-midi, l'ouest du pays devra composer avec un ciel très nuageux. Il fera doux avec des maxima de 13°C en Hautes-Fagnes et 18°C ailleurs, sous un vent modéré de secteur sud-est, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Dans la soirée, il fera très nuageux avec de faibles pluies sur l'ouest. Sur la moitié est, le temps sera encore sec avec quelques éclaircies. Progressivement, la dégradation gagnera toutes les régions durant la nuit. Les minima seront compris entre 6 et 9°C. Le vent sera modéré de sud, tournant au nord-ouest à l'arrière de la zone de précipitations et devenant parfois assez fort au littoral.

Jeudi matin, il fera déjà sec dans l'ouest. Ailleurs, la journée commencera avec de faibles pluies. L'après-midi, la zone de précipitations quittera le pays par l'est, suivie de larges éclaircies. Ces dernières ne concerneront l'est du pays qu'en fin d'après-midi ou en début de soirée. Il fera moins doux avec des maxima de 7°C en Hautes Fagnes à 11 ou 12°C dans le centre. Le vent sera modéré de nord à nord-ouest.

Vendredi, après une matinée fraîche avec quelques gelées isolées, le temps sera sec et ensoleillé. Les maxima se situeront entre 9°C sur les hauteurs et 12°C ailleurs. Le vent sera modéré de nord-est