Les éclaircies s'étendront lentement sur le nord-ouest du pays, jeudi. Mais le ciel restera assez nuageux ailleurs avec quelques averses en Ardenne voir un coup de tonnerre, prévoit l'IRM. La journée débutera sous les nuages, mais le soleil devrait progressivement revenir dans la région côtière puis sur le nord-ouest du pays. Le temps restera généralement sec sur une grande moitié nord-ouest du pays.

Sur le sud-est, l'atmosphère sera un plus instable avec possibilité de quelques averses au sud du sillon Sambre et Meuse.

Un coup de tonnerre n'est pas exclu sur le sud-est de l'Ardenne et la Gaume. Les maxima varieront entre 16 et 18 degrés en Ardenne en bord de mer, et entre 19 et 20 degrés dans les autres régions. Le vent sera faible à modéré de nord.