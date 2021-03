Des brumes, nuages bas et bancs de brouillard pourront traîner en début de matinée en Basse et Moyenne Belgique, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Ensuite, le soleil se répandra assez rapidement sur la plupart des régions. Les maxima seront compris entre 9 et 14°C sous un vent modéré de secteur est à nord-est.

Dans la soirée et la nuit, le ciel sera généralement serein ou peu nuageux. Quelques champs de brouillard pourront encore se former localement, sur le nord-ouest du pays essentiellement. Les minima seront généralement compris entre -1 à +3°C, sous un vent généralement faible et en Ardenne modéré, d'est s'orientant au sud-est. Dans les vallées ardennaises, le mercure pourra parfois chuter jusqu'à -5°C.

Mardi, après une nuit froide avec des gelées dans de nombreuses régions, nous profiterons d'un franc soleil avec des maxima de 11 à 16°C. Le vent sera faible à modéré de sud-est. Au littoral, une faible brise de mer pourra se mettre en place l'après-midi.