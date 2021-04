Le mercure atteindra 19 à 22 degrés dans de nombreuses régions. Sur le nord du pays, les températures ne dépasseront pas 16 à 17 degrés. Sur la bande côtière et l'extrême ouest, de l'air nettement plus frais en provenance de la Mer du Nord fera baisser les maxima de 11 à 15 degrés. Le vent de nord à nord­-est sera modéré. Le long du littoral, il soufflera assez fort. Pendant la nuit, les nuages redeviendront progressivement plus nombreux à partir du nord du pays, mais par endroits les éclaircies resteront encore assez larges. Un peu de brume ou quelques bancs de brouillard pourront également se former sur l'est. La nuit sera assez fraîche avec des minima de 1 à 5 degrés et le vent sera généralement modéré de nord à nord­-est.

Vendredi, le temps sera nettement plus frais avec un ciel assez nuageux le matin, mais le soleil percera l'après-midi, sous des maxima compris entre 7 et 13 degrés.