Sur l'ouest, le temps devrait rester généralement sec avec possibilité de quelques éclaircies. Les maxima varieront entre 17 et 21 degrés. Le vent sera modéré à parfois assez fort et soufflera de secteur nord à nord­-ouest avec des pointes allant de 50 à 60 km/h . Pendant la nuit, quelques pluies ou averses pourront encore se produire. Les précipitations diminueront ensuite au fil des heures mais le ciel restera très nuageux, sous des minima compris entre 11 et 15 degrés et un vent modéré de nord à nord­-ouest.

Vendredi, les éclaircies reviendront sur l'ouest et le centre du pays. Mais quelques averses résiduelles seront encore possibles en Ardenne. Le mercure oscillera entre 17 et 22 degrés.

Le temps devrait ensuite devenir plus sec et lumineux pendant le week-end.