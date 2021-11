Quelques averses hivernales se produiront encore sur la moitié ouest du pays en début de journée sous une nébulosité variable. En cours de journée, d'autres averses feront leur apparition sur le nord-est et l'est, et quelques chutes de neige pourront également se produire en Ardenne. Sur le sud­-ouest, le temps devrait rester généralement sec avec par moments des éclaircies. Les maxima varieront entre 2 degrés en haute Ardenne, 4 degrés sur le centre du pays et 7 degrés sur l'ouest. Le vent sera modéré d'ouest à nord­-ouest, le long du littoral assez fort de nord puis de nord­-ouest. Ce soir, quelques averses pourront encore se produire sur le nord­-est et l'est du pays, éventuellement hivernales en Ardenne. Le temps sera sec dans les autres régions avec parfois de larges embellies. Durant la nuit prochaine, la nébulosité augmentera à partir du littoral avec de la pluie. Ces pluies atteindront l'est du pays en fin de nuit et se transformeront en neige en Ardenne, voire éventuellement en pluies verglaçantes. Les minima seront observés en début de nuit et varieront entre -­3 degrés dans les Hautes Fagnes, +1 degré dans le centre du pays et +5 degrés en bord de mer.