Le ciel sera assez nuageux ce lundi avec parfois quelques faibles pluies à partir du nord du pays.

Le sud profitera encore de quelques embellies en début de journée. Le thermomètre affichera entre 18 et 23 degrés, selon les prévisions de l'Institut Royal Météorologique de Belgique (IRM). Le vent, faible, soufflera d'ouest à sud-ouest puis s'orientera vers l'ouest et le nord-ouest, devenant temporairement modéré. La nuit prochaine, la nébulosité sera d'abord abondante avec encore un risque de faibles pluies résiduelles. En cours de nuit, les nuages laisseront la place à quelques éclaircies. Les minima se situeront entre 7 degrés en Ardenne et 12 degrés le long du littoral. Le vent sera faible à modéré le long du littoral.

Mardi, le temps sera sec et partiellement nuageux avec des maxima de 14 à 19 degrés.