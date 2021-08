La journée de lundi débute sous un ciel couvert avec de la pluie par endroits. Ensuite, le temps deviendra généralement sec à partir du nord du pays et des éclaircies feront leur apparition, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Lundi matin, le ciel sera d'abord très nuageux dans de nombreuses régions avec encore quelques averses, principalement dans la moitié sud-est du pays. En cours de journée, le temps deviendra généralement sec à partir du nord avec des éclaircies plus larges, mais quelques averses pourront encore concerner les régions situées au sud du sillon Sambre et Meuse.

Les maxima, de saison, se situeront entre 17 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 20 degrés en bord de mer et 22 degrés en Flandre.

Le vent virera au secteur nord, souvent modéré dans l'intérieur du pays et parfois assez fort à la Côte.

La nuit prochaine, le temps deviendra sec pratiquement partout avec des champs nuageux et des éclaircies. Le vent sera faible ou modéré de nord-est avec des minima de 9 à 16 degrés.