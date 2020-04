La journée débute sous un ciel assez nuageux dans la moitié nord du pays, tandis que le sud profite déjà de larges éclaircies.

L'Institut royal météorologique (IRM) indique cependant que ces dernières se généraliseront à l'ensemble du territoire, dans l'après-midi. Il fera toujours frais, mais sec, avec des maxima compris entre 6°C, en Hautes-Fagnes, et 12°C, en plaine. Le vent restera faible à modéré. Des nuages pourront réapparaître dans la soirée et au cours de la nuit, tandis que les températures descendront jusqu'à -3°C en Hautes-Fagnes. Elles resteront néanmoins positives à la côte, avec un thermomètre affichant 2 à 3°C. Des gelées seront à craindre dans la plupart des régions et le vent restera faible.

Mercredi, le temps sera sec et ensoleillé malgré la présence de quelques nuages de haute altitude. Les maxima seront proches de 13°C au littoral, de 15°C en Hautes-Fagnes et de 18°C en plaine. Le vent sera généralement faible avec, à la côte, une possible brise de mer.