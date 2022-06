Le ciel sera partiellement à très nuageux avec une tendance aux éclaircies un peu plus marquée sur l'ouest vendredi. Quelques faibles précipitations seront possibles mais le temps sera souvent sec. Dans la région côtière, le ciel deviendra même assez ensoleillé l'après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima de saison oscilleront entre 17°C dans les Hautes-Fagnes et 20 à 22°C en basse et moyenne Belgique. Le vent serra modéré de sud-ouest.

Ce soir, il y aura temporairement de larges éclaircies. En cours de nuit suivante, la nébulosité augmentera à nouveau avec, par endroits, quelques faibles précipitations par intermittence. Les minima varieront entre 10°C dans les Hautes Fagnes et 14 ou 15°C sur le centre et l'ouest du pays. Le vent sera faible, au littoral modéré, de secteur sud-ouest.

Samedi, les conditions seront plus dégradées vers l'est, alors que l'ouest profitera d'un temps sec toute la journée avec de larges éclaircies. Il fera assez nuageux dans la partie centrale du pays les premières heures avec quelques périodes de pluie, avant que le soleil n'y devienne généreux. Au sud du sillon Sambre et Meuse, les nuages resteront majoritaires avec de la pluie ou quelques averses. Les maxima seront compris entre 18 et 23°C, sous un vent faible à modéré, plutôt modéré en Flandre, de secteur ouest.

Dimanche, le temps sera généralement sec et le ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux. Les maxima varieront entre 17 et 22°C. Le vent sera faible à modéré de sud-ouest virant vers l'ouest à nord-ouest.