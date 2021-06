A l'arrière, une accalmie avec quelques éclaircies sera possible mais le risque d'averses locales se maintiendra. L'après- midi, de nouveaux orages devraient se développer essentiellement sur le nord et le nord- ouest du pays pour s'évacuer vers la Mer du Nord et les Pays- Bas, indique vendredi matin l'IRM. Il y aura un risque d'abondantes précipitations en peu de temps ainsi que de grêle. Des rafales jusque 80 km/ h sont à prendre en considération. Les maxima toujours élevés, oscilleront entre 23 degrés à la côte et 31 degrés en Campine. Le vent s'orientera au secteur sud et deviendra modéré, voire assez fort sur l'ouest.

En soirée, les dernières averses quitteront le pays par le nord et de larges éclaircies concerneront de nombreuses régions.

Cette nuit, le temps deviendra calme et sec. En fin de nuit, des nuages bas devraient toutefois progressivement envahir la Belgique depuis le littoral, excepté sur l'est et le sud- est où les éclaircies persisteront. Les minima seront compris entre 13 et 16 degrés. Le vent deviendra faible à modéré et il s'orientera vers l'ouest à sud-ouest.