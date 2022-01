Le temps sera par contre encore doux avec des maxima de 6°C en Hautes Fagnes à 10 ou 11°C en Flandre. Le vent de sud-ouest sera modéré et à la mer parfois assez fort, avec des pointes de 55 km/h. Ce lundi soir, le temps sera relativement sec dans le nord avec seulement quelques faibles précipitations intermittentes. Dans le sud, les pluies resteront par contre intenses. Cette nuit, la partie sud du pays devra encore composer avec des pluies abondantes (localement jusqu'à 25 mm voire davantage). Dans le nord, on retrouvera de faibles pluies. Les minima se situeront entre 4 et 8°C.

Mardi en matinée, il pleuvra encore abondamment dans le sud-est du pays. En cours d'avant-midi, le temps deviendra provisoirement plus sec. L'après-midi, une nouvelle perturbation nous parviendra depuis le nord-ouest, avec des périodes de pluie ou des averses. Ces dernières pourront être intenses et accompagnées d'un coup de tonnerre. Il fera déjà un peu moins doux avec des maxima de 5°C en Hautes Fagnes à 8°C en Flandre.

Mercredi, la journée débutera par un temps froid et sec avec des éclaircies et un risque de plaques de glace (surtout dans le sud-est). Ensuite, le ciel se couvrira et quelques averses pourront se produire dans le nord et l'est du pays. En Ardenne, ces précipitations adopteront un caractère hivernal, avec un peu de neige en Hautes Fagnes. Les maxima, en nette baisse par rapport aux jours précédents, se situeront entre 0°C en Hautes Fagnes et 7°C à la mer, sous un vent modéré à assez fort de secteur ouest à nord-ouest. Rafales autour de 50 à 60 km/h, surtout au littoral.