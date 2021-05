Mardi, à l'arrière d'une perturbation qui quittera la Belgique par l'est en matinée, le temps sera très venteux avec une nébulosité variable à abondante et des averses parfois orageuses. Les températures atteindront 9 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 12 degrés en bord de mer et 13 ou 14 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent d'ouest à sud-ouest sera assez fort à fort, très fort au littoral, avec des rafales généralement comprises entre 70 et 80 km/h, mais pouvant ponctuellement atteindre 90 km/h sous une forte averse.

Mercredi, le ciel sera très changeant avec de fréquentes averses, parfois orageuses. Le temps sera très frais avec des températures qui ne dépasseront pas 6 degrés sur les sommets de l'Ardenne et 11 ou 12 degrés dans la plupart des autres régions.

Une nouvelle zone de pluie traversera le pays jeudi. Il fera encore très frais avec des maxima de 7 à 10 degrés dans la plupart des régions.

Vendredi, la nébulosité sera variable à abondante avec un risque de quelques averses. Les maxima varieront entre 8 et 12 degrés.

Une nette hausse du mercure est par contre prévue le week-end prochain, avec des maxima autour de 20 degrés sur le centre.