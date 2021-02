En cours de journée, le temps deviendra souvent sec mais un risque d'ondée subsistera néanmoins, surtout au sud du pays. La visibilité sera notamment réduite sur les hauteurs de l'Ardenne. Les maxima oscilleront entre 4°C et 8°C. Le vent sera d'abord faible et variable devenant faible à modéré de nord-ouest en cours de journée. Durant la nuit, la nébulosité restera souvent abondante, et le temps sera généralement sec avec quelques éclaircies. Vers l'aube, une nouvelle zone de pluie abordera le pays depuis la France, sous des minima compris entre 2°C en Hautes Fagnes à 4°C ailleurs.

Mardi et mercredi, la nébulosité sera abondante avec des périodes de pluie mais aussi quelques périodes plus sèches avec des éclaircies. Il fera nettement plus doux avec des maxima jusqu'à 11°C ou 12°C.