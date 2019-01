Il fera à nouveau froid et ensoleillé ce lundi, sous des maxima compris entre -2 et 1 degré en Ardenne et 0 et 4 degrés ailleurs.



Le vent sera faible à variable. La nuit prochaine, les nuages envahiront le ciel depuis l'ouest. En fin de nuit, quelques flocons seront possibles au littoral. Le thermomètre affichera entre -12 degrés en Hautes Fagnes et -2 degrés à la mer, sous un vent modéré qui soufflera de secteur sud.

Mardi, une faible perturbation atteindra notre pays à partir de l'ouest, dès le début de matinée. Elle se déplacera progressivement vers l'est en cours de journée. Les précipitations se feront généralement sous forme de neige. L'après-midi, le temps sera progressivement plus sec à partir de l'ouest, excepté à la mer où quelques averses hivernales resteront possibles. Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, le mercure oscillera entre -2 et 0 degrés. Sur le centre et sur l'ouest, il atteindra 1 à 4 degrés. Le vent sera généralement modéré de secteur sud, mais parfois assez fort au littoral.

L'Institut royal météorologique (IRM) prévoit de deux à cinq centimètres de neige mardi sur tout le territoire. Une perturbation gagnera l'ouest du pays en matinée, elle se déplacera ensuite vers l'est pour quitter le territoire en fin de journée. L'IRM met en garde contre le verglas localisé et les plaques de givre. La zone de perturbation abordera le pays vers 06h00 via le littoral et la province de Flandre occidentale. Deux heures plus tard, la neige tombera en Flandre mais aussi à Bruxelles, dans le Hainaut et le Brabant wallon, avant de recouvrir Liège, Namur et la province de Luxembourg.

En soirée, il faudra encore s'attendre à des averses à caractère hivernal, qui conduiront à quelques centimètres de neige supplémentaires par endroits, ajoute l'IRM.

Les jours suivants, le temps sera encore assez froid et variable avec quelques averses hivernales.