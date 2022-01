Après un Noël particulièrement doux, du givre et localement de la neige accompagneront parents et enfants sur le chemin de l'école lundi matin. L'Institut royal météorologique émet une alerte jaune aux conditions glissantes sur l'ensemble du pays et au brouillard sur le centre et le sud du territoire. En de nombreux endroits, du brouillard givrant parfois très épais se formera en effet, diminuant la visibilité à 100 mètres ou moins. Des plaques de givre pourraient aussi se consolider. Sur le relief ardennais, de la neige tôlée est également possible, tandis qu'au littoral les averses menaceront, résultant parfois en une pluie verglaçante.

Le soleil pointera le bout de son nez dans l'après-midi, offrant de larges éclaircies. Sur l'ouest, les nuages bas pourraient toutefois se montrer tenaces. Le mercure grimpera timidement entre 0°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 5°C de maxima en journée, pour tomber entre -8°C et +1°C pendant la nuit. Sur l'ouest du pays, des nuages freineront la chute des températures, qui y resteront légèrement positives. Dans le centre, les minima avoisineront les -1 ou -2°C. En Hautes Fagnes, le mercure pourrait descendre localement en dessous de -8°C. Le vent sera faible.