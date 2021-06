Les frontaliers avec l'Allemagne et le Luxembourg pourraient bien être les malchanceux du jour, risquant qu'une averse leur tombe sur la tête. Le mercure continuera son ascension, avec 19°C prévus au littoral et sur les hauteurs de l'Ardenne, et 25°C dans le centre. Le vent soufflera faiblement sans direction précise.

Les astronomes amateurs pourront admirer un ciel étoilé dans la nuit de mardi à mercredi, le temps restant sec et peu nuageux. En fin de nuit toutefois, un peu de brume, un banc de brouillard ou de nuages bas pourrait venir gâcher la fête. Il fera entre 7 et 14°C.

L'aube de mercredi pourra être enveloppée de brouillard à la mer et dans les Ardennes. La journée s'annonce toutefois ensoleillée, bien qu'entrecoupée de passages nuageux, plus nombreux dans le sud-est et l'est et qui pourraient tomber sous le coup d'une averse isolée. Le vent demeurera faible. Le thermomètre affichera 19°C à la Côte et 26°C en Campine.

Le soleil restera présent toute la semaine et les températures devraient chauffer encore un peu, avec 27°C prévus jeudi et vendredi et même 29°C dimanche. O