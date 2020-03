La journée de vendredi débutera sous le soleil, avant que quelques nuages ne viennent assombrir le ciel l'après-midi.

Le temps restera toutefois généralement sec, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal. Il fera un peu plus doux avec des maxima de 9 degrés en bord de mer, 10 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 14 degrés en Campine. Samedi, le temps sera encore plus doux et généralement sec avec un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Les maxima oscilleront entre 10 degrés en bord de mer et 16 degrés en Gaume. Le vent sera modéré de nord à nord­ est, tandis qu'il sera parfois assez fort le long du littoral et sur le nord­ ouest du pays.

Dimanche, des courants polaires envahiront nos régions. L'atmosphère sera froide avec un vent modéré à assez fort de nord à nord­ est. La nébulosité sera variable à parfois abondante avec la possibilité de quelques averses isolées. Quelques flocons pourront également faire leur apparition sur les hauteurs de l'Ardenne. Les températures ne dépasseront pas 4 à 8 degrés.