Soleil et douceur seront au rendez-vous mercredi, sous des températures comprises entre 14 et 19 degrés, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM).

Un vent faible soufflera de secteur est à nord-est tandis qu'une brise de mer modérée s'établira au littoral dans l'après-midi. Le mercure ne dépassera pas ainsi 15 ou 16 degrés à la Côte. Le ciel restera serein et calme mercredi soir et pendant la nuit. Certaines vallées ardennaises gèleront sous -2 degrés pendant la nuit. Les grandes villes profiteront elles de 5 degrés, sous un vent faible de direction est à sud-est.

Le soleil restera ancré sur la Belgique jeudi, même si des voiles d'altitude devraient arriver dans l'après-midi. Le thermomètre affichera 16 à 17 degrés en Hautes Fagnes et grimpera jusque 22 degrés dans le centre. Une brise de mer de direction nord-est se lèvera à nouveau au littoral dans l'après-midi. Le vent sera absent ailleurs.

Vendredi et samedi resteront des journées ensoleillées, avec des maxima de 23 degrés prévus. Dimanche devrait être une journée de transition vers un temps sensiblement plus frais, avec des valeurs ne dépassant plus les 12 degrés lundi.