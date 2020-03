Lundi matin, après la dissipation de l'éventuelle grisaille matinale sur l'ouest, des périodes ensoleillées feront leur apparition. Le ciel deviendra ensuite généralement nuageux avec quelques éclaircies, surtout à la mer.

Sur la partie sud-est du pays, il y aura un risque de l'une ou l'autre averse locale. Ailleurs le temps restera sec. Les maxima seront compris entre 11° à la mer et 15° en Campine. Le vent sera faible et parfois modéré d'ouest à nord-ouest. Lundi soir, de larges éclaircies se développeront sur le nord-ouest du territoire tandis que sur la partie sud-est du pays, le risque d'une averse locale demeurera. Dans la nuit, ces éclaircies se généraliseront sur le reste du pays mais sur l'extrême sud-est, le ciel restera nuageux jusqu'en fin de nuit. En Haute Belgique, on prévoit graduellement le risque de quelques bancs de brouillard locaux. Les minima seront compris entre 1° ou 2° dans l'ouest et 7° en Lorraine belge. Le vent sera généralement faible, parfois modéré à la mer, d'abord généralement d'ouest et plus tard de sud-ouest.

Mardi, le temps deviendra généralement ensoleillé en beaucoup d'endroits. Par contre sur le sud-est, un temps nuageux sera de mise avec éventuellement quelques gouttes localement. Les maxima seront compris entre 10° et 14°, voire localement un peu plus.

Mercredi, il y aura davantage de nuages dans le sud-est, et de larges éclaircies sur le nord-ouest sous des maxima de 12° à 16°. A partir de jeudi, il y aura plus de nuages.