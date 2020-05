Ce mercredi après-midi, le temps sera ensoleillé, seuls quelques nuages vont glisser dans le ciel à l'intérieur des terres, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 16 degrés en bord de mer et 25 degrés en Campine, sous un vent faible à modéré. Jeudi, même type de temps. Les températures maximales seront comprises entre 17 ou 18 degrés à la mer et localement 24 degrés dans le centre. Mais le vent risque de souffler assez fort et des rafales légèrement supérieures à 50 km/h pourraient balayer les plages.

Vendredi, il fera à beau et sec. Les maxima oscilleront entre 17 ou 18 degrés au littoral et 23 degrés dans le centre. Le vent sera faible à modéré d'est-nord-est, avec un fond d'air plus frais au littoral.

Samedi le soleil sera encore bien présent. L'après-midi, quelques champs nuageux dériveront depuis l'Allemagne sur la moitié est du pays mais le temps restera sec. Les valeurs maximales atteindront 19 degrés en Haute Ardenne et 24 degrés dans le centre. Le vent sera d'abord faible à modéré d'est, puis modéré l'après-midi dans l'intérieur.