Ce jeudi, le ciel sera très nuageux mais quelques timides éclaircies pourront parfois faire leur apparition, prévoit l'IRM.

Excepté quelques légères bruines en Ardenne, le temps sera sec dans la plupart des régions. En fin d'après-midi, une zone de pluie abordera l'ouest du pays. Elle se propagera ensuite sur le centre et l'est en soirée. On enregistrera de 5° à 11° avec un vent modéré de sud-ouest, devenant ensuite généralement assez fort. En fin de journée, il deviendra même parfois fort. Les rafales augmenteront de 50 à 60 ou 65 km/h en cours de journée. En soirée, elles pourront même atteindre 70 à 80 km/h, voire légèrement plus. Durant la nuit de jeudi à vendredi, le temps redeviendra sec sur l'ouest et le centre du pays, et le ciel se dégagera à partir du littoral. Sur l'est, la pluie s'attardera encore un moment et pourra même se transformer en neige sur les hauts plateaux de l'Ardenne. Les minima seront de -1° ou -2° en haute Ardenne, proches de +2° dans le centre et de +5° en bord de mer. Des plaques de glace pourront se former par endroits, principalement en Ardenne.

Vendredi, il fera sec avec d'abord de larges éclaircies. En cours de journée, le ciel s'ennuagera temporairement. Maxima de 5° en Hautes Fagnes à 10° ou 11° sur l'ouest. Le vent sera modéré et au littoral assez fort ou fort de sud-ouest avec des pointes de 40 à 60 km/h.