Le ciel sera partagé ce samedi matin avec des nuages et des averses localisées dans le sud-est du pays et le long de la frontière française tandis qu'ailleurs, de larges éclaircies seront encore possibles, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Le risque d'averses sera répandu sur l'ensemble du territoire dans le courant de l'après-midi. Les maxima oscilleront entre 17°C en Hautes- Fagnes et 22°C dans le centre. Dans la soirée de samedi, quelques averses seront toujours possibles avant que le temps ne devienne plus sec en cours de nuit. Les températures seront comprises entre 8°C en Haute Ardenne et 14°C en plaine.

Dimanche, la journée commencera avec quelques éclaircies dans l'est avant l'arrivée des nuages depuis l'ouest. Une faible zone de pluie traversera alors le pays dans l'après-midi. Le mercure affichera 18°C à la mer et 23°C en Campine.

Lundi, éclaircies et nuages rythmeront la journée avec des températures similaires à celles du week-end. Par contre, dès mardi, le soleil fera son retour et les températures grimperont jusqu'à 27°C dans le centre.

Mercredi et jeudi, le thermomètre devrait grimper jusqu'à 30°C.