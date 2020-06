Le début de journée de ce samedi sera encore marqué par quelques averses résiduelles. Le temps sera ensuite sec mais venteux, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Dimanche et lundi, il fera très frais avec encore un peu de pluie ou quelques averses, avant le retour d'un temps plus sec et plus doux à partir de mardi.

Ce samedi, la journée débutera sous un ciel variable avec encore des averses, surtout sur le centre et l'est. Certaines averses pourront être accompagnées d'un coup de tonnerre. Un temps plus sec se propagera à partir du nord­-ouest pour gagner l'Ardenne en cours d'après­-midi. En fin d'après­-midi, une nouvelle ligne d'averses abordera la région côtière. Les maxima varieront entre 13 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et localement 17 degrés en Campine. Le vent, d'abord modéré, se renforcera pour devenir assez fort avec des rafales de 50 à 60 km/h. En bord de mer, le vent sera d'abord assez fort, se renforçant ensuite pour devenir fort, avec des rafales de 75 km/h. Une nouvelle zone de pluie et d'averses en provenance de la Mer du Nord traversera ensuite le pays ce soir et la nuit prochaine. Les températures redescendront entre 5 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 10 degrés en bord de mer. Dimanche, des périodes très nuageuses se partageront le ciel avec des éclaircies. De nouvelles averses traverseront le pays. Elles seront plus actives sur le nord du pays avec éventuellement un coup de tonnerre. Les maxima seront compris entre 14 degrés dans les Hautes Fagnes et par endroits 19 degrés dans le centre du pays. Le vent sera dans l'ensemble modéré.