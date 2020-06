La nébulosité sera abondante ce matin dans les régions proches de la France, avec temporairement un peu de pluie ou quelques averses. Sur le nord et l'est, le ciel sera par contre sec avec des éclaircies.

En cours de journée, la nébulosité redeviendra variable dans toutes les régions et quelques averses, parfois orageuses, éclateront par endroits, surtout sur le sud du pays, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima se situeront entre 17°C sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 22°C en Campine. Le vent sera faible à modéré d'est à nord-est. En bord de mer, une brise de mer assez forte de nord à nord-est se lèvera l'après-midi.

Jeudi soir et la nuit prochaine, le temps redeviendra sec dans toutes des régions avec de larges éclaircies et, surtout en Ardenne, un risque de brume ou de bancs de brouillard. Les minima varieront entre 10°C dans les Hautes Fagnes et 14°C à la côte. Le vent sera faible à modéré de secteur est.

Vendredi, le ciel sera d'abord assez ensoleillé, avant le retour des nuages depuis le sud-ouest et des averses. Surtout, le mercure grimpera puisque les maxima afficheront de 22 à 28°C.