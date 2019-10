Ce lundi, il fera généralement très nuageux avec encore quelques fortes averses le matin sur l'ouest et le nord-ouest du pays, prévoit l'Institut royal météorologique.

De faibles pluies ou de petites averses se produiront encore par endroits durant le restant de la journée. Maxima de 11 à 15 degrés. Le vent de sud à sud-ouest sera modéré, à parfois assez fort sur l'est du pays où les rafales pourront atteindre 60 km/h. Sur l'ouest, le vent sera temporairement faible de direction variable. Quelques petites pluies résiduelles seront encore possibles ce soir, surtout sur l'ouest du pays. La nuit suivante sera plus sèche, mais avec encore beaucoup de nuages et quelques éclaircies au sein desquelles des brumes et brouillards pourront se former. Minima de 6 à 11 degrés, sous un vent qui faiblira progressivement.

Mardi, quelques éclaircies sont attendues après la dissipation de la grisaille matinale. Sauf quelques averses isolées sur le nord du territoire, le temps devrait rester sec.