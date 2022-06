Météo : encore un peu de soleil avant une série d'averses Belgique Belga La journée de jeudi débutera avec pas mal de soleil en beaucoup d'endroits, même si des champs nuageux arriveront rapidement depuis le sud. L'avant­-midi, quelques averses seront possibles, principalement le long de la frontière française, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). © Shutterstock

L'après­-midi, ces averses (éventuellement orageuses) devraient plutôt concerner l'ouest, le nord et l'est du pays alors que de larges éclaircies concerneront une large partie centrale avec un temps plus sec. Il fera chaud avec des maxima de 27 ou 28°C dans le centre du pays.



En Campine, le mercure pourrait d'ailleurs atteindre 30°C. A la mer ainsi qu'en haute Belgique, il fera moins chaud avec des maxima proches de 24 ou 25°C. Le vent de sud à sud­-est deviendra modéré. Ce soir, quelques averses concerneront d'abord l'ouest du pays avant que le temps ne devienne plus sec.



En fin de soirée et durant la nuit, de nouvelles averses, plus soutenues et accompagnées d'orage, devraient atteindre l'est et le sud­-est avant de se propager vers le nord­-est. Sur la moitié ouest du pays, le temps devrait donc rester plus calme. Les minima se situeront entre 15 et 19°C. Le vent sera faible à modéré de secteur sud à sud­-ouest.



Vendredi, des averses accompagnées d'orage envahiront assez rapidement notre pays par le sud. Les maxima varieront entre 21°C sur le relief ardennais et 25°C en Campine. Le vent sera faible à modéré de sud à sud­-ouest ou de direction variable. A la Côte, une brise de mer s'enclenchera en cours de journée.