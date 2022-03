Sous l'action de la brise de mer, les températures ne dépasseront pas 11 degrés sur les plages du littoral. Dans l'intérieur du pays, elles varieront entre 13 et 15 degrés en Ardenne et entre 16 et 18 degrés dans les autres régions.

Samedi soir et la nuit prochaine, le ciel sera d'abord étoilé. En cours de nuit, des bancs de nuages bas envahiront lentement le pays à partir des Pays-Bas. Ces nuages bas pourront entraîner la formation de brumes et de brouillards sur la moitié nord du pays. Sur le sud, le ciel devrait rester étoilé jusqu'en fin de nuit.

Les minima varieront entre 7 degrés sur l'ouest du pays et localement -2 degrés dans les régions où le ciel restera dégagé en Ardenne. Le vent sera faible à modéré de nord-est.