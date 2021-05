Ensuite, la météo deviendra partout variable, mêlant averses et éclaircies. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu, surtout dans le nord­ est. Du côté des températures, les maxima varieront de 10 à 16 degrés, sous un vent modéré à localement assez fort. Des rafales pourront atteindre jusqu'à 55 km/h. Ce soir, il fera nuageux mais la tendance aux averses s'estompera graduellement. La nuit prochaine, un peu de brouillard pourra se former en Ardenne. Les minima seront compris entre 4 et 10 degrés.

Jeudi, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies. Quelques averses pourront encore se produire localement. Les maxima se situeront entre 13 et 18 degrés, sous un vent faible à modéré.