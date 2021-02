L'après-midi, les précipitations deviendront plus marquées à partir de l'ouest. En soirée, le temps deviendra à nouveau sec. Les maxima seront compris entre 6°C en Hautes-Fagnes et 11°C dans le centre. Le vent sera modéré à assez fort de secteur sud à sud-est, avec des rafales pouvant atteindre les 60 km/h. Dans la soirée et la nuit, la zone de pluie s'évacuera rapidement par l'est pour laisser place à de larges éclaircies et un temps sec. Les minima descendront entre -2°C dans certaines vallées ardennaises et 3°C au littoral. Il faudra donc se méfier des plaques de glace qui pourraient éventuellement se former en Ardenne. Le vent sera généralement modéré de sud-ouest, revenant au sud.

Vendredi, le temps sera sec avec un ciel partagé entre passages nuageux et périodes ensoleillées. Les maxima varieront entre 6°C sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 11°C en Flandre. Le vent sera généralement modéré de sud