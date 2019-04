La journée de samedi débute sous un franc soleil, qui dispensera ses rayons tout au long du week-end, prévoit l'Institut royal météorologique. Les températures donneront un petit avant goût d'été avec des maxima jusqu'à 26°C.

À la Côte, très prisée en ce week-end pascal, une brise de mer viendra rafraîchir l'atmosphère et le mercure grimpera jusqu'à 19°C. Le centre et le nord du pays pourront, eux, compter sur 25°C ou 26°C. Quelques petits nuages donneront le change sur le relief ardennais mais le temps restera sec. Le ciel restera serein durant la nuit mais il faudra se munir d'une petite laine car les températures redescendront vers des valeurs comprises entre 3°C en Hautes-Fagnes et 10°C sur l'ouest du territoire. Dimanche, le soleil brillera à nouveau avec un mercure qui dépassera encore les 20°C, jusqu'à 24°C dans le centre