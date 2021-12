En cours de journée, le temps restera généralement sec sous une nébulosité le plus souvent abondante. En fin d'après-midi, une zone de précipitations atteindra l'ouest du pays avec d'abord de la pluie. Les maxima oscilleront entre -1 degré en haute Ardenne, +4 degrés sur le centre et +5 degrés à la mer. Le vent sera d'abord faible et variable, puis deviendra modéré de secteur sud.

Lundi soir, la zone de précipitations se déplacera vers l'est où elle tombera sous forme de grésil et de neige fondante voire de neige sur le relief. En Ardenne, 5 à 10 cm de neige seront possibles.

Durant la nuit, le temps deviendra à nouveau plus sec avec des éclaircies à partir de l'ouest. Au sud du sillon Sambre-et-Meuse toutefois, les nuages bas domineront. Les minima évolueront entre -1 degré en Hautes- Fagnes et +4 degrés à la mer. Le vent de sud modéré s'orientera temporairement à l'ouest à l'arrière de la perturbation. Au littoral et sur les crêtes de l'Ardenne, le vent sera assez fort dans un premier temps avec des rafales de 50 à 60 km/ h.

Mardi, le temps sera sec la journée, avec de belles périodes ensoleillées mais davantage de nuages en Ardenne. Les maxima entre 0 et 5 degrés. En soirée et la nuit suivante, passage d'une nouvelle perturbation pluvio-neigeuse.