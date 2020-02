La nébulosité sera abondante lundi avec un risque de faibles pluies. Au nord du pays, des éclaircies se dessineront sur la côte en matinée, puis les nuages reprendront progressivement le dessus, accompagnés de pluie à partir de la frontière française.

Les maxima se situeront entre 7 degrés en Hautes Fagnes et 12 degrés dans le nord-ouest, selon les prévisions de l'IRM. Le vent, modéré à parfois assez fort, soufflera de secteur ouest avec des bourrasques pouvant aller jusqu'à 55 km/h. Ce soir et cette nuit, des pluies plus intenses sont attendues, surtout dans le sud-est du pays, puis le temps deviendra variable avec des éclaircies mais aussi quelques averses hivernales sur le relief, sous des minima compris entre 0 et 6 degrés.

Mardi, le ciel déversera averses et giboulées. Les températures maximales oscilleront entre 2 et 8 degrés.

L'IRM prévoit le retour d'un temps plus calme avec quelques éclaircies mercredi.