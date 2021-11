Les températures seront comprises entre 5°C dans les Hautes Fagnes, 9 à 10°C dans le centre et 11°C à la mer, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Le vent, de secteur ouest, sera modéré à assez fort dans les terres et assez fort à fort à la mer, avec des rafales pouvant atteindre 60 km/h. En soirée et en première partie de nuit, la nébulosité restera abondante et accompagnée de périodes de pluie. Ces dernières s'intensifieront en seconde partie de nuit, surtout sur l'ouest du pays. Les températures n'évolueront que très peu avec des minima de l'ordre de 4°C sur les hauteurs ardennaises et 10°C à la Côte. Le vent reviendra au secteur sud­-ouest et se renforcera, avec des rafales de 60 à 70 km/h.

Mercredi, la journée débutera sous la pluie. Le ciel se dégagera peu à peu sur l'ouest, mais des averses resteront possibles. Il fera également plus frais.

Les températures resteront basses jeudi, avec le retour de chutes de neige en Ardenne. Ailleurs, les précipitations pourraient à nouveau prendre un caractère hivernal.