Samedi, le temps sera à nouveau très ensoleillé avec quelques voiles d'altitude, indique l'Institut royal de météorologie (IRM). Les maxima seront compris entre 26° en Haute Ardenne et 30° en Campine. Le vent sera faible à localement modéré de secteur est à sud-est. Dans la région côtière, dans l'après-midi, une brise de mer modérée de nord-est s'établira mais le mercure pourra néanmoins atteindre les 27° ou 28° avant.

Samedi soir et dans la nuit, le ciel sera peu nuageux à serein. Les minima descendront entre 12° et 16°, sous un vent faible de secteur est à sud-est. Dimanche, le temps restera sec, calme et chaud. Des voiles d'altitude sont attendus. Des nuages cumuliformes pourront également se développer, surtout dans l'est du pays. Les maxima iront de 27° à la Côte à 31° en Campine sous un vent faible de sud-est. Au littoral, une brise de mer se lèvera l'après-midi. Lundi, le temps sera encore estival avec des températures proches de 30° ou 31°. En soirée et jusque jeudi, le temps chaud persistera mais avec un risque d'averses voire d'orages.