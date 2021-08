Il faudra faire le gros dos toute la semaine, endurer un temps automnal et frais, avant le retour du soleil et de la chaleur le week-end, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

L'après-midi de mardi sera ponctué par des périodes de pluie d'intensité faible à modérée. Le nord-ouest sera encombré de nuages dès le début de l'après-midi tandis que le sud-est ne sera touché qu'en fin de journée. À l'avant de cette zone de pluie toutefois, l'une ou l'autre averse pourra déjà éclater, prévient l'IRM.

Le thermomètre ne sera pas digne d'un mois d'août, affichant à peine 13°C en Hautes-Fagnes et 17 à 18°C en plaine. Le vent soufflera en outre modérément, de secteur ouest-sud-ouest. Il sera assez fort au littoral, de direction ouest.

La soirée et la nuit de mardi n'apporteront guère d'améliorations, avec un ciel restant très nuageux à couvert. La pluie restera assez fréquente sur tout le pays, avant d'alterner avec des périodes plus sèches. Les nombreux nuages bas pourront réduire la visibilité en haute Belgique. Ailleurs, la brume règnera. Les minima oscilleront entre 11 et 16°C, sous un vent généralement faible à modéré.

Le temps restera automnal mercredi, avec des nuages toujours nombreux et de faibles pluies ou de la bruine par intermittence. L'ouest peut espérer retrouver un temps plus sec en fin de journée. Il fera en outre toujours aussi frais, avec 11°C prévus en Hautes-Fagnes et 17°C au littoral.

Le mercure grimpera légèrement le reste de la semaine et l'on devrait retrouver un temps plus chaud pour le week-end, avec des maxima prévus autour des 25°C samedi. Le soleil devrait même faire son retour.