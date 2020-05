Il fera très chaud ce jeudi avec des maxima compris entre 24 et 29 degrés, annonce l'Institut météorologique (IRM). Une averse orageuse n'est pas à exclure en certains endroits, surtout dans l'ouest du pays. Le vent sera faible à modéré.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, il pourra encore y avoir localement une averse orageuse ou un peu de pluie. La nébulosité augmentera partout à partir de l'ouest, et à l'aube quelques gouttes de pluie seront possibles au nord-ouest du pays. Les minima resteront très élevés avec des valeurs comprises entre 13 et 18 degrés. Le vent sera d'abord faible et variable puis modéré, de sud, en cours de nuit. Vendredi, la nébulosité deviendra variable à abondante avec en cours de journée, un peu de pluie ou une averse à partir de l'ouest. Les maxima oscilleront entre 20 degrés à la mer et 27 degrés en Campine. Le vent gagnera en intensité et pourrait souffler jusqu'à 65 km/h au littoral.