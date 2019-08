Le temps sera généralement ensoleillé ce lundi, selon les prévisions de l'IRM. En cours d'après-midi, principalement sur l'est du pays, formation de quelques cumulus avec parfois une averse orageuse. Les maxima oscilleront entre 27­-28 degrés en Hautes­ Fagnes et au littoral et 32 degrés dans l'intérieur du pays. Le vent sera faible et variable. A la mer, il deviendra modéré de nord­-est. Cette nuit, le ciel deviendra pratiquement serein sous des minima compris entre 15 et 19 degrés. Le vent sera faible d'est à sud-est.

Mardi, la matinée sera d'abord très ensoleillée. Ensuite, des voiles d'altitude et des nuages cumuliformes se développeront à partir de la France. Le risque d'une averse orageuse augmentera d'abord sur le relief ardennais l'après-midi, puis il pourra s'étendre à d'autres régions en fin de journée et en soirée. Les maxima resteront élevés avec des valeurs comprises entre 27 degrés en Hautes Ardenne et 31 voire localement 32 degrés sur les régions de plaine. Le vent sera faible de secteur sud ou sud­-est. A la mer, il pourra s'orienter au nord­-est.