Des chutes de neige par périodes devraient causer mercredi une accumulation au sol de 5 à 15 cm, localement parfois même plus, selon les dernières prévisions de l'IRM. Les températures maximales seront comprises entre -2 degrés, au sud du sillon Sambre et Meuse, et 4 degrés à la mer. Le vent sera faible à modéré, de nord-ouest puis d'ouest.

Durant la soirée, de faibles chutes de neige sont encore possibles sur le nord-est du pays. Des plaques de glace ou de neige durcie sont à craindre.

Durant la nuit, l'IRM prévoit des gelées généralisées. Le mercure plongera jusqu'à -6 degrés en Hautes Fagnes, -2 degrés dans le centre et à la côte.

Le réseau TEC perturbé, surtout en Hainaut

Les chutes de neige provoquent des perturbations de la circulation des bus sur le réseau TEC, principalement en province de Hainaut, peut-on lire mercredi matin sur le site infotec.be. Un "plan intempéries" a été mis en place. Celui-ci prévoit des déviations sur certaines lignes. La neige perturbe la circulation des bus de TEC Hainaut. Dans la zone du Hainaut Occidental, la direction de TEC Hainaut annonce de nombreuses déviations et quelques suppressions de ligne, notamment à Ath, Ellezelles et Bernissart.

Des suppressions de ligne sont également annoncées dans la zone de Mons-Borinage, entre autres à Boussu, Dour, Eugies, Saint-Ghislain, Wasmes, Frameries, Hornu ainsi que dans la région de Honnelles et du Haut-Pays.

La situation est plus délicate dans la région du Centre où de nombreuses lignes ont été supprimées en raison des chutes de neige, notamment à Braine-Le-Comte, Morlanwelz, La Louvière, Houdeng, La Croyère, La Hestre et Strépy.

La direction de TEC Hainaut demande aux usagers de consulter régulièrement le site www.infotec.be dont les informations sur les perturbations évoluent en temps réel.

Outre les bus, certains services de la ligne 4 du métro de Charleroi de et vers Gilly-Soleilmont ne sont pas assurés, ajoute le TEC Charleroi.

Des perturbations sont également constatées en Brabant wallon, où plusieurs lignes sont déviées et plusieurs voyages supprimés. La ligne 28 Ottignies-Court-Saint-Etienne ne circule pas.

Jusqu'à 30 minutes de retard sur le réseau De Lijn

Une dizaine de lignes de bus De Lijn ont été adaptées mercredi dans la région de Courtrai et dans les Ardennes flamandes en raison des chutes de neige. Des retards allant jusqu'à 30 minutes sont possibles. Aucun problème n'est par contre rencontré pour l'instant du côté d'Anvers et du Brabant flamand, selon les dernières données fournies par De Lijn vers 8h00.

Embarras de circulation

"Sur autoroute, il n'y a pas vraiment de problème, puisqu'on a toujours deux bandes sur trois qui sont dégagées", a expliqué Laurence Zanchetta, porte-parole du SPW Routes à RTL. "On a quelques soucis en revanche sur les Nationales, comme la N4 en province de Luxembourg, avec des camions ayant des difficultés à passer des côtes. Là, on a envoyé des engins de déblocage qui doivent intervenir, mais avec la circulation, ils sont eux-mêmes en difficulté. Et sur la N5, on a un autre problème, car c'est le seul passage pour les camions vers la France."

Sudpresse rajoute que les routes secondaires posent quelques embarras de circulation. "A Epinois, du côté d’Ecaussinnes, entre Boussu et Cuesmes, la circulation est difficile. De façon générale, la région du Centre est très touchée. C’est le cas au Roeulx, à Binche, La Louvière."

© DR