Elles pourraient même atteindre le centre du pays en fin de journée. Ailleurs, les nuages bas seront plus tenaces. Les maxima seront compris entre 2 et 5°C en Ardenne, et entre 5 et 7°C ailleurs, sous un vent faible à modéré d'est à sud-est ou de direction variable, indique mardi l'Institut royal météorologique (IRM) dans ses prévisions de la mi-journée. Mardi soir et la nuit suivante, de larges éclaircies devraient concerner une bonne partie centrale du pays ainsi que de nombreuses régions de l'Ardenne; ce qui y conduira à une chute rapide des températures. Du brouillard, parfois givrant, se formera ensuite en plusieurs endroits et les nuages bas deviendront progressivement plus répandus. Les minima se situeront entre 0 et 2°C à la Côte où les nuages domineront, et entre 0 et -4°C ailleurs. Le vent sera généralement faible de direction variable ou de secteur sud-est, virant plus tard au secteur sud.

Mercredi, le ciel sera généralement très nuageux avec localement quelques bruines et éventuellement quelques flocons en Ardenne. L'après midi verra le passage d'une zone de précipitations plus structurée à partir du nord. Les maxima oscilleront de 0 à 8°C. Le vent, d'abord de sud à sud-ouest virera rapidement au secteur ouest à sud-ouest et deviendra modéré. En fin de journée, il virera au secteur nord à nord-ouest sur le nord du pays; il deviendra alors assez fort en bord de mer.

Jeudi et vendredi, le temps sera variable avec des averses de pluie ou parfois à caractère hivernal, et sous forme de neige sur les hauteurs de l'Ardenne. Les maxima varieront de -1 à 6°C sous un vent modéré de nord-ouest.